Москва с начала года получила 26 новых школ и детсадов

В Москве с начала текущего года успешно сданы в эксплуатацию 26 новых общеобразовательных и дошкольных учреждений на 11 с лишним тысяч мест. Это почти в два раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Такую статистику привёл заместитель Мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил руководитель стройкомплекса Москвы, объекты построены в составе новых жилых комплексов, а также в уже существующей городской застройке в семи округах. Годом ранее за тот же период было сдано 14 аналогичных объектов. По словам Бочкарёва, прогресс достигнут за счёт того, что развитие социальной инфраструктуры остаётся в числе приоритетов градостроительной политики Москвы вне зависимости от внешних факторов.

Стабильно высоким остается вклад в социальную инфраструктуру мегаполиса частных инвесторов – 15 детских садов и девять школ построены за счет внебюджетных источников. Лидером в этом плане сегодня выступает Новая Москва. Там с начала года за счёт инвесторов введены в строй по современным стандартам пять детских садов и четыре школы. Еще одной точкой роста стала территория бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе столицы.

Всем новым образовательным объектам по поручению мэра Сергея Собянина уделяется повышенное внимание, подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Надзор осуществляется на каждом этапе строительства. Инспекторы Комитета строго контролируют устранение выявленных нарушений. Как уточнил глава городского надзорного ведомства, с января текущего года разрешительная документация выдана в общей сложности 32 школам и детским садам.