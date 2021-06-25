Москва с 28 июня переводит на удаленку 30% работников, кроме вакцинированных

Московским работодателям предписано с 28 июня перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает в пятницу официальный сайт мэра столицы со ссылкой на соответствующий указ Сергея Собянина.

«Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы: не менее 30% работников», - говорится в тексте указа.

При этом работники, получившие второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от COVID-19, не будут учитываться при расчете этих 30%. Речь идет о вакцинах, зарегистрированных в России. при условии, что сведения о вакцинации содержатся в ЕМИАС или ЕГИСЗ.

В число переведенных на «удаленку» должны входить все работники старше 65 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания. Однако это требование не распространяется на сотрудников, нахождение которых на рабочем месте «критически важно».

«Данное требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции», - отмечается в указе.

Ранее сообщалось, что с 28 июня посещать заведения общепита в Москве можно будет только по QR-коду. Это право получат вакцинированные граждане, либо переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

