Москва реализует поручения президента РФ в области цифовизации услуг для населения
Власти столицы развивают систему цифровых услуг для жителей, которая станет частью национального проекта «Экономика данных», который анонсировал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, считает депутат Московской городской думы Александр Козлов.
«Москва уже запустила свыше 420 услуг и сервисов на базе портала mos.ru, и москвичи активно ими пользуются. Уже создано более 15,8 млн личных кабинетов физических лиц», – заявил он агентству городских новостей «Москва».
Чаще всего москвичи онлайн проверяют электронную медкарту и записываются к врачам, используют электронный дневник, чтобы контролировать успеваемость посещаемость и питание детей в школе.
«Большая часть забот собственников жилья тоже перешла в онлайн – передавать показания счетчиков также лучше в цифровом формате», - уточнил депутат.
В числе новых электронных сервисов - возможность проводить собрания собственников в рамках проекта «Электронный дом», напомнил Козлов.
Кроме того, электронные сервисы полезны для бизнеса - они помогают позволяют вести проекты, подчеркнул парламентарий. С прошлого года в онлайн можно согласовывать прокладку инженерных сетей и сооружений, когда не нужно разрешение на строительство, по принципу «одного окна»; аттестовывать экскурсоводов или получать спортивные разряды. Перевод разноплановых услуг в цифровой формат помогает тысячам людей экономить время, обеспечивать и доступность процедур.
По мнению Козлова, новый национальный проект «Экономика данных», о котором заявил президент Путин, позволит внедрить аналогичные сервисы по всей стране.
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