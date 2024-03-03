Москва реализует поручения президента РФ в области цифовизации услуг для населения

«Москва уже запустила свыше 420 услуг и сервисов на базе портала mos.ru, и москвичи активно ими пользуются. Уже создано более 15,8 млн личных кабинетов физических лиц», – заявил он агентству городских новостей «Москва».Чаще всего москвичи онлайн проверяют электронную медкарту и записываются к врачам, используют электронный дневник, чтобы контролировать успеваемость посещаемость и питание детей в школе.

«Большая часть забот собственников жилья тоже перешла в онлайн – передавать показания счетчиков также лучше в цифровом формате», - уточнил депутат.

В числе новых электронных сервисов - возможность проводить собрания собственников в рамках проекта «Электронный дом», напомнил Козлов.



Кроме того, электронные сервисы полезны для бизнеса - они помогают позволяют вести проекты, подчеркнул парламентарий. С прошлого года в онлайн можно согласовывать прокладку инженерных сетей и сооружений, когда не нужно разрешение на строительство, по принципу «одного окна»; аттестовывать экскурсоводов или получать спортивные разряды. Перевод разноплановых услуг в цифровой формат помогает тысячам людей экономить время, обеспечивать и доступность процедур.



По мнению Козлова, новый национальный проект «Экономика данных», о котором заявил президент Путин, позволит внедрить аналогичные сервисы по всей стране.



