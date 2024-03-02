Москва реализует поручения президента по строительству социальных и спортивных объектов

В Москве увеличивают количество социальных и спортивных объектов, фактически уже выполняя поручения президента России Владимира Путина, которые он дал в своем послании Федеральному Собранию. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя комиссии столичного парламента по экономической и социальной политике Людмилу Гусеву.

Собянин распорядился капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года

По ее словам, когда жители оценивают район, то спортивная инфраструктура занимает далеко не последнее место в перечне параметров, необходимых для жизни.

«В первую очередь, потому что доступные спортивные секции и занятия для детей заслуженно считаются необходимыми для всестороннего развития детей. Спортобъекты стали важной частью социальной инфраструктуры, а талантливые тренеры, умеющие увлечь ребенка, воспитать в нем привычку к спорту, не менее уважаемы и востребованы, чем учителя и врачи», - подчеркнула она.

Также Людмила Гусева привела и другие примеры развития спортивной инфраструктуры столицы, которые подтверждают, что московские власти работают активно с поручениями президента. В прошлом году в Москве ввели в эксплуатацию 23 крупных спортивных объекта, в том числе знаковые: центр фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево, ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках» и дворец спорта «Некрасовка».

Кроме того, в прошлом году отремонтировали в общей сложности более 130 спортивных объектов. В этом году планируется завершить капитальный ремонт 72-ух объектов и текущий ремонт 104 объектов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ФизкультураСпортСтроительствоМосква

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