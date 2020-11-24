Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение

Разработчики предложили для московского здравоохранения почти 38 сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) в рамках проекта по созданию и применению высокотехнологичных сервисов в социальной сфере. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что многие сервисы уже перешли к этапу опытной эксплуатации в медорганизациях. Заместитель мэра Анастасия Ракова рассказала, что в проекте участвуют команды разработчиков из 21 компании, которые предложили 38 сервисов. В дальнейшем рамки эксперимента расширят и увеличат количество разработчиков ИИ, участвующих в проекте. Также будет увеличено количество врачей и медорганизаций, участвующих в эксперименте по внедрению высоких технологий в здравоохранение.

Ракова подчеркнула, что система московского здравоохранения практически полностью представляет собой замкнутую экосистему: вся служба скорой помощи и амбулаторно-поликлиническое звено подключены к системе ЕМИАС, столичные стационары тоже присоединяются к программе.

Заммэра добавила, что столичное руководство создаст рабочую группу по цифровизации здравоохранения. В нее войдут медицинские сотрудники и разработчики.

Правительство Москвы начало внедрение высоких технологие в сферу здравоохранения в конце 2019 года. Уже сейчас через систему ЕМИАС можно по снимкам с лучевых исследований с помощью ИИ диагностировать легочные патологии, рак молочной железы и другие заболевания.



