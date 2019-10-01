Москва проводила Марка Захарова аплодисментами тысяч людей

Марк Анатольевич ушел из жизни 28 сентября. Ему было 85 лет. Ранее он был госпитализирован с воспалением легких в одну из клиник Москвы, однако вскоре режиссер был выписан.

Режиссер родился 13 октября 1933 года в Москве. Он был художественным руководителем театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр «Ленком») с 1973 года.

