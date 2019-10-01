Москва проводила Марка Захарова аплодисментами тысяч людей
В Москве завершилась церемония прощания с художественным руководителем театра «Ленком», режиссером Марком Захаровым. Проститься с ним пришли тысячи человек: простые горожане, коллеги, друзья и члены семьи.
Отдать дань памяти легендарному режиссеру также пришли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минкульта Владимир Мединский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Собравшиеся проводил гроб с телом режиссера громкими и продолжительными аплодисментами.
Марк Анатольевич ушел из жизни 28 сентября. Ему было 85 лет. Ранее он был госпитализирован с воспалением легких в одну из клиник Москвы, однако вскоре режиссер был выписан.
Режиссер родился 13 октября 1933 года в Москве. Он был художественным руководителем театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр «Ленком») с 1973 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене