Москва представила экологические инициативы на XI Невском экологическом конгрессе
Реконструкция очистных сооружений Москвы позволило снизить содержание загрязняющих веществ в водных объектах города на 70% относительно показателей 2010 года. Об этом в рамках делового завтрака на XI Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге рассказал министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
Делясь опытом реализации экологических инициатив, он также подчеркнул, что столица стремительными темпами переходит на экологически чистый транспорт. На данный момент доля электробусов в автобусном парке Москвы достигла 30%, активно внедряется и водный электротранспорт.
Как напомнил Данчиков, в 2024 году в столице приняли закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве», основанный на принципе учета ценности зеленых насаждений. По его словам, важно учитывать и измерять, сколько пыли поглощают зеленые насаждения, и какой микроклимат позволяют создать растения.
«Эта оценка позволяет, во-первых, более эффективно проектировать и создавать архитектуру города, и, во-вторых, по-другому относиться к зеленым насаждениям», — заявил Данчиков.
Участники конгресса в итоговом документе отметили, что важно установить сотрудничество между городами по вопросам развития водно-зеленого каркаса и определить принципы разработки городского озеленения. В резолюции среди прочего подчеркивается необходимость учитывать вклад экологии в здоровье, а также качество и продолжительность жизни жителей мегаполисов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru