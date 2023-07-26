Москва предлагает бизнесу 12 точек общепита в парке «Северное Тушино»
Российская столица выставила на городские торги 12 нестационарных торговых объектов в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино». Предприниматели смогут открыть всесезонные кафе и точки общественного питания навынос. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
Бизнесу предлагаются девять киосков и два павильонах. Еще один НТО победитель торгов сможет разместить самостоятельно. Заявки принимаются до 11 августа. Величина ежемесячной платы за право торговли и на размещение объекта определится на аукционе 16 августа. Торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация, а также усиленная квалифицированная электронная подпись.
Все предлагаемые нестационарные объекты расположены в центральной части парка. Их площадь составляет от 7 до 13 квадратных метров. Среди лотов также значится двухэтажный павильон площадью 400 квадратных метров. Еще один – на 195 «квадратов» имеет веранду. Самостоятельно киоск площадью 15 квадратных метров можно будет установить на Пушкинской аллее.
Меню точек общепита может состоять из горячих и холодных блюд на основе полуфабрикатов, выпечки и кондитерских изделий, чая, кофе, соков и других безалкогольных напитков. Также посетителям можно будет предлагать снеки и другую подобного рода продукцию.
Вся информация о торгах публикуется на Инвестиционном портале Москвы.
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