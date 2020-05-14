Москва пока не готова открыть салоны красоты и парикмахерские

Власти российской столицы пока не собираются разрешать работу салонов красоты и парикмахерских из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Как пояснил градоначальник, Роспотребнадзор разработал специальные требования, соответствие которым даёт возможность перейти к этапам, когда можно разрешить функционирование подобного рода заведений. По словам Собянина, Москва пока не отвечает этим составляющим.

Мэр подчеркнул, что в Москве пока сохраняется опасность быстрого нового распространения коронавирусной инфекции.

