Москва пока не готова открыть салоны красоты и парикмахерские
Власти российской столицы пока не собираются разрешать работу салонов красоты и парикмахерских из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
Как пояснил градоначальник, Роспотребнадзор разработал специальные требования, соответствие которым даёт возможность перейти к этапам, когда можно разрешить функционирование подобного рода заведений. По словам Собянина, Москва пока не отвечает этим составляющим.
Мэр подчеркнул, что в Москве пока сохраняется опасность быстрого нового распространения коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru