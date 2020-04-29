Москва подготовит временные госпитали на 10 тыс. коек

Временные госпитали в Москве будут вмещать 10 тысяч коек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что они строятся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных COVID-19 в Москве.

Собянин подчеркнул, что коечный фонд в столице формируется с учетом горбольниц, а также федеральных и частных медучреждений, пишет Свободная пресса.

Мэр Москвы подчеркнул, что столичными властями принято решение о том, что долечивание пациентов с коронавирусной инфекцией можно будет размещать во временные медицинские госпитали – они строящиеся при основных медицинских учреждениях.

Пик эпидемии COVID-19 в России предсказал искусственный интеллект

Ранее НСН писала, что Сергей Собянин предложил продлить строгий режим самоизоляции в столице и Подмосковье еще на две недели. Градоначальник напомнил, что Центральный федеральный округ находится в зоне особого риска, образуя агломерацию, в которой проживает 30 миллионов человек.

По словам мэра, вопрос не только в дачниках, но и в большом количестве людей, которые приезжают в Москву и Подмосковье на работу, а затем возвращаются домой к своим семьям.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Сергей СобянинКоронавирусМоскваБольница
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры