Москва подготовит временные госпитали на 10 тыс. коек

Временные госпитали в Москве будут вмещать 10 тысяч коек. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что они строятся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных COVID-19 в Москве.

Собянин подчеркнул, что коечный фонд в столице формируется с учетом горбольниц, а также федеральных и частных медучреждений, пишет Свободная пресса.

Мэр Москвы подчеркнул, что столичными властями принято решение о том, что долечивание пациентов с коронавирусной инфекцией можно будет размещать во временные медицинские госпитали – они строящиеся при основных медицинских учреждениях.