Москва подготовила план возобновления работы предприятий





Власти российской столицы уже практически закончили разработку плана возобновления деятельности предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24». Ефимов возглавляет Оперативный штаб по экономическим вопросам.

По словам заммэра, городские власти провели совещания с Роспотребнадзором и всеми крупнейшими предприятиями по этому плану. Были, в частности, выработаны меры по защите работников от возможного распространения коронавируса. Определены основные этапы запуска предприятий.

При этом, по словам Ефимова, конкретные сроки ввода в действие этого плана называть пока рано, необходимо ориентироваться на мнение специалистов – эпидемиологов, отмечает Москва 24.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору завершить до завтра подготовку концепции снятия или смягчения ограничительных мер, введённых в качестве меры противодействия распространению инфекции.

