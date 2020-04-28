Москва подготовила план возобновления работы предприятий
Власти российской столицы уже практически закончили разработку плана возобновления деятельности предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24». Ефимов возглавляет Оперативный штаб по экономическим вопросам.
По словам заммэра, городские власти провели совещания с Роспотребнадзором и всеми крупнейшими предприятиями по этому плану. Были, в частности, выработаны меры по защите работников от возможного распространения коронавируса. Определены основные этапы запуска предприятий.
При этом, по словам Ефимова, конкретные сроки ввода в действие этого плана называть пока рано, необходимо ориентироваться на мнение специалистов – эпидемиологов, отмечает Москва 24.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору завершить до завтра подготовку концепции снятия или смягчения ограничительных мер, введённых в качестве меры противодействия распространению инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru