Москва отправит в Донецк и Луганск почти 4 тыс. техсредств реабилитации

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, в ноябре было закуплено около 4 тысяч технических средств реабилитации для нуждающихся. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил руководитель департамента Евгений Стружак, сегодня как никогда важна взаимная помощь и поддержка, и люди с инвалидностью нуждаются в особом подходе.

«За ноябрь этого года столица отправила 18 тыс. единиц абсорбирующего белья и закупила около 4 тыс. технических средств реабилитации для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Это трости, ходунки, костыли, кресла-коляски и другие спецсредства. Мы стремимся к тому, чтобы люди получили то, что им сейчас особенно необходимо», — подчеркнул Стружак.

Кроме того, власти Москвы помогли приобрести мебель и другое оборудование для соцучреждений Донецка и Луганска. Также летом текущего года в рамках акции «Москва помогает» проходил сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, в том числе людей с инвалидностью. Любой желающий мог передать в пункты приема во всех районах Москвы, Ресурсный центр для инвалидов и офис «Мосволонтера» специальное реабилитационное оборудование: трости, ходунки, костыли, кресла-коляски. В свою очередь молодые сотрудники департамента труда и социальной защиты населения организовали благотворительную акцию по сбору донорской крови и на вырученные средства приобрели 100 спецсредств для людей с инвалидностью.

«Таким образом, всего более 400 технических средств реабилитации были переданы для инвалидов и пожилых людей из ДНР и ЛНР», — отмечается в материале.

