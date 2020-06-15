Москва открывается. Этап второй

Работа стоматологических клиник и компаний, работающих в сфере недвижимости и лизинга, права и бухучета, консалтинга и рекламы, возобновится в Москве в полном объеме со вторника, 16 июня. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. С этого же дня разрешено проводить спортивные мероприятия с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения. Музеи, выставочные залы и зоопарк будут доступны по электронным билетам. Откроются летние кафе. По словам столичного градоначальника, это стало возможным благодаря устойчивому спаду новых случаев заражения коронавирусом и количества тяжелобольных. Последний показатель суточного прироста - 1359 случаев при том, что в начале мая их регистрировалось более 6,7 тысяч в сутки. Сократилось число тяжелых случаев и больных, чье состояние требует госпитализации. Столь позитивная динамика, несмотря на определенный риск, позволяет продолжить снятие ограничений, - полагает мэр.

Более того, риторика столичных властей совершила разворот в сторону оптимизма: «перестраховываться не следует», - признал Сергей Собянин, и это прямо противоположно тому, что приходилось слышать последние несколько месяцев. В своем блоге Собянин аргументировал необходимость скорейшего возвращения к нормальной жизни тем, что «ограничение передвижения по городу, запрещение или ограничение прогулок оказывают самое негативное влияние на экономику, рабочие места, доходы, социальное и физическое самочувствие людей. В конце концов, на их гражданские конституционные права, ограничение которых допустимо только в самом крайнем случае», - написал он. И еще одно признание мэра: «Держать бесконечно людей взаперти также невозможно, а при складывающейся достаточно неплохой ситуации с распространением коронавируса просто нецелесообразно», - заметил Собянин. Впрочем, расслабляться он по-прежнему не советует: обязательными остаются использование средств индивидуальной защиты в общественных местах и социальное дистанцирование.

Нынешнее снятие запретов станет вторым из представленных ранее трех этапов выхода Москвы из режима ограничений. В рамках первого из них, 9 июня был отменен режим самоизоляции и график прогулок, перестала действовать пропускная система. Открылись парикмахерские, салоны красоты, некоторые другие предприятия сферы услуг. А третий этап, намеченный на 23 июня, предполагает снятие ограничений на работу фитнес-клубов, бассейнов, детских садов, учреждений соцзащиты и на использование элементов общественной инфраструктуры. На полный выход из режима ограничений, как ранее заявлял Сергей Собянин, Москве требуется около двух месяцев.

