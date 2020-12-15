Москва открыла уникальный публичный сервис по оценке тяжести пневмонии

В Москве заработал уникальный публичный сервис для оценки тяжести пневмонии на основе цифровых технологий. Об этом в блоге на персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что цифровые сервисы для диагностики заболеваний органов дыхания в московских поликлиниках используют уже 10 месяцев. Теперь ученые делают следующий шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19.

Начиная с марта московские врачи вылечили свыше 500 тысяч человек. Данные о течении болезни были использованы для обучения искусственного интеллекта. Технология будет совершенствоваться по мере накопления новых данных о переболевших COVID-19.

Исследователи МГУ им. Ломоносов совместно с экспертами министерства здравоохранения разработали нейронную сеть для оценки поражения легких – «КТ-калькулятор».

Технология сопоставляет данные из биохимического анализа крови с результатами КТ этих же пациентов и помогает врачу спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии.

Собянин рассказал, что «КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. Им смогут пользоваться медицинские работники не только из Москвы, но и из других регионов.





