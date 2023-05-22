Москва организует два клинических исследования в области гематологии на базе столичных медучреждений

Москва совместно с компанией «Генериум» проведет два клинических исследования в области гематологии, чтобы заменить зарубежный препарат для лечения пациентов с тяжелым течением аутоиммунного гематологического заболевания. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, Москва создала экосистему для проведения клинических исследований препаратов и реализует программу по усилению мер поддержки производителей, проводящих клинические исследования для разработки и регистрации жизненно-важных и инновационных лекарств.

«Правительство Москвы выделило 6 миллионов рублей для поддержки проведения исследований препарата, направленного на лечение хронической идиопатической тромбоцитопенической пурпуры – аутоиммунного гематологического заболевания, связанного с усиленным разрушением элементов крови — тромбоцитов ... Исследуемый препарат является современным биоаналогом зарубежного и предназначен для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания, при котором в отсутствие терапии может произойти инвалидизация», – подчеркнула Ракова.

Выделенные средства направят на проведение двух многоцентровых исследований 3 фазы (3,7 млн и 2.3 млн рублей соответственно). Они пройдут в том числе в исследовательских центрах на базе ведущих клиник города — МКНЦ имени А.С. Логинова и ГКБ им. С.П. Боткина. Субсидии направят на оплату клинических лабораторных тестов, транспортировку биоматериала в лаборатории, закупку материалов и оборудования, изготовление необходимой печатной продукции, хранение и транспортировку препаратов в медорганизации, этическую экспертизу документов, оплату работы членов исследовательских команд.

Компания «Генериум» — один из основных в РФ разработчиков лекарственных препаратов для лечения орфанных заболеваний, гемофилии, рассеянного склероза, диагностики туберкулеза. В портфеле организации более 30 разработок в различных нозологиях.

Москва поддерживает развитие инновационных лекарственных технологий и стремится наладить импортозамещение в условиях санкционного давления. В городе сформирована экосистема для проведения клинических исследований препаратов с единым центром коммуникации - Московским центром инновационных технологий в здравоохранении. Центр помогает с доступом фармкомпаний ко всей столичной медицинской инфраструктуре, предприятия, которые планируют проведение клинических исследований на базе медучреждений города, могут получать организационную и финансовую поддержку. Информация о возможностях проведения исследований и мерах поддержки доступна на сайте Департамента Здравоохранения Москвы. Подать заявку на получение поддержки можно на сайте центра инновационных технологий в здравоохранении.

