Кремль не сомневается в статистике регионов по COVID

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве доверяет региональной статистике по коронавирусу, сообщают «Известия».

Представитель Кремля отметил, что поводов для сомнений регионы пока не давали, к тому же, в правительственном штабе хорошо налажен собственный сбор данных.

Отвечая на вопрос о том, что в регионах якобы не проводят тесты, чтобы не портить статистику, Песков сказал, что как только будут опубликованы конкретные случаи, то в Кремле с ними обязательно ознакомятся, и тогда это станет «поводом для разбирательств».

По официальным данным на 7 октября, в России зафиксировано 1 248 619 случаев коронавируса, в том числе 11 115 заболевших выявлено за последние сутки. 995 275 человек выздоровело, 21 865 пациентов скончались.

