Москва наращивает выпуск средств индивидуальной защиты от COVID-19
Столичные предприятия увеличивают выпуск материалов для производства масок и защитных костюмов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом градоначальник рассказал во время посещения вместе с министр промышленности и торговли России Денисом Мантуровым завода «Нетканика». Отмечается, что предприятие, располагающееся в поселении Роговское в ТиНАО, занимается производством нетканых материалов для защитных масок и костюмов.
Сергей Собянин подчеркнул, что предприятие переключило 100% своих мощностей на работу только на средства индивидуальной защиты. Это позволило поставлять в месяц материалов для производство 68 млн масок в Москве. Столичные предприятия, в свою очередь, производят около 1 млн масок в сутки.
Между тем, Денис Мантуров подчеркнул, что в настоящий момент производство нетканых материалов в России достигло 100 млн тонн в сутки. Кроме того, министр напомнил о важнейшей задаче – наращивании производства защитных костюмов.
Добавим, вместе с Сергеем Собяниным Денис Мантуров вручил награды Минпромторга специалистам предприятия за заслуги в создании медицинских изделий и средств индивидуальной защиты.
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Ранее НСН писала, что медицинские маски и перчатки в некоторых случаях могут стать источником опасности. Об этом предупредил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Он уточнил, что эти средства защиты надо носит не больше трёх часов, а затем утилизировать.
По словам Нагибина, опасность они представляют для сотрудников коммунальных служб, поскольку простые граждане выбрасывают перчатки и маски в мусор. Между тем, не только средства защиты, но и даже фольга от таблеток заражённого человека должны помещаться в отдельный пакет, который необходимо потом забирать для уничтожения.
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