Москва направит в школы и колледжи Донецка и Луганска более миллиона учебников и пособий

В сообщении говорится, что в настоящее время осуществляется закупка актуальных версий учебников и пособий, планируется, что гих необходимое количество будет собрано до конца декабря 2022 года.

Отмечается, что студенты колледжей и педагоги Донецка и Луганска городов получат новые книги, рабочие тетради и другие материалы, необходимые в образовательном процессе.

«Мы объединяем усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради общей цели - успешного и отвечающего требованиям времени обучения подрастающих россиян, живущих сегодня в республиках», - подчеркнул руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.

В пресс-службе добавили, что для детей Луганской и Донецкой народных республик в рамках всероссийской акции «Дети - детям» московские школьники собрали более 700 книг.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что преступления киевского режима против населения Донбасса должны быть отражены в российских школьных учебниках по истории, сообщает RT.

