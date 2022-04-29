Москва может встать вечером в затяжных пробках

Заторы на дорогах в российской столице в пятницу, 29 апреля продлятся дольше обычной практики – пробки будут наблюдаться до девяти часов вечера. Об этом информирует Департамент транспорта Москвы.

Проблемы, связанные с поездками за город начались уже с трёх часов дня. К вечеру загруженность трасс в мегаполисе может достигнуть отметки 8 баллов по 10-бальной шкале.

Горожанам рекомендуют выезжать после часа пик или отложить поездку на утро субботы. В проблемные часы лучше пересесть на общественный транспорт.

