Москва может встать вечером в затяжных пробках
Заторы на дорогах в российской столице в пятницу, 29 апреля продлятся дольше обычной практики – пробки будут наблюдаться до девяти часов вечера. Об этом информирует Департамент транспорта Москвы.
Проблемы, связанные с поездками за город начались уже с трёх часов дня. К вечеру загруженность трасс в мегаполисе может достигнуть отметки 8 баллов по 10-бальной шкале.
Горожанам рекомендуют выезжать после часа пик или отложить поездку на утро субботы. В проблемные часы лучше пересесть на общественный транспорт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Росгвардия нашла в детском лагере под Херсоном оружие и наркотики
- Бывший заместитель назвал Улюкаева «полезным в нынешней ситуации»
- Набиуллина: ни о каком дефолте речи нет
- Рубль придавил доллар к отметке октября 2021 г. и евро к марту 2020 г.
- Песков отказался комментировать перепалку Соловьёва и Куйвашева
- Глава ЦБ назвала сроки пика инфляции в России
- Чехия отказалась от оплаты российского газа в рублях
- Москва может встать вечером в затяжных пробках
- Норвегия закрыла границу для грузовиков из России
- Телеграм: Польше - Львов, румынам - Кишинев, Херсон - России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru