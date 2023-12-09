Москва может стать молодежной столицей России на 2024 год
Москва стала финалистом федерального конкурса «Молодежная столица России», сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.
В сообщении говорится, что смотр направлен на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики.
Победа в конкурсе даёт городу-победителю право на проведение мероприятий федерального масштаба, а также дополнительного грантового конкурса для молодёжи.
Победителя конкурса «Молодежная столица России» определят 22 декабря 2023 года на финале Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которая пройдёт на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
«Поддержать Москву и сделать её центром молодежи на 2024 год может каждый желающий до 20 декабря. Для этого необходимо перейти на сайт dom.fadm.gov.ru, пройти авторизацию и нажать кнопку «Голосовать», – добавили в комитете.
Ранее мэр столицы Сергея Собянин напомнил, что год назад в Холодильном переулке было открыто бесплатное мультиформатное пространство «Молодежь Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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