Москва может стать молодежной столицей России на 2024 год

В сообщении говорится, что смотр направлен на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики.

Победа в конкурсе даёт городу-победителю право на проведение мероприятий федерального масштаба, а также дополнительного грантового конкурса для молодёжи.

Победителя конкурса «Молодежная столица России» определят 22 декабря 2023 года на финале Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которая пройдёт на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Поддержать Москву и сделать её центром молодежи на 2024 год может каждый желающий до 20 декабря. Для этого необходимо перейти на сайт dom.fadm.gov.ru, пройти авторизацию и нажать кнопку «Голосовать», – добавили в комитете.

Ранее мэр столицы Сергея Собянин напомнил, что год назад в Холодильном переулке было открыто бесплатное мультиформатное пространство «Молодежь Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

