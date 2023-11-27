Собянин поздравил победителей молодежного конкурса «Наследие»

Около 20 тысяч человек приняли участие в завершившемся в Москве VI молодежном форуме «Наследие», цель которого — сохранить памятники архитектуры и превратить их в точки притяжения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Студенческий конкурс собрал около 400 ребят из 32 вузов. В том числе из регионов России и Республики Беларусь», – указал градоначальник.

Среди московских студентов победителем стала команда №10, которая предложила проект создания центра здоровья, культуры и отдыха «Басманный двор». Жюри также отметило команду №9 с проектом «Реабилитационный центр «Точка опоры» и команду №4 с «Социокультурным кластером «Басманный». Первое место в региональной части конкурса заняла команда из Владимира, вторыми стали представители Воронежа, на третьем месте – команда Тюмени.

«Поздравляю всех ребят с победой, желаю новых плодотворных идей!» – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр, форум традиционно завершился городским фестивалем, где желающие могли поучиться реставрации деревянной мебели и мозаики, а также отправить открытку «Почтой Наследия».

