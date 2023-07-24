Москва лидирует в реализации нацпроекта «Производительность труда»
Москва возглавила рейтинг региональных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
По её словам, с помощью инструментов бережливого производства эксперты РЦК Москвы помогают столичным предприятиям анализировать внутренние процессы, выявлять потери и устранять их.
«По итогам шести месяцев 2023 года 38 предприятий, завершивших первый совместный этап с экспертами РЦК Москвы, демонстрируют увеличение производительности почти на 60%, сокращение времени протекания процесса на 42%, незавершенного производства – на 34%», – отметила Багреева.
Оценка региональных центров компетенций, ответственных за реализацию нацпроекта «Производительность труда», проводится каждые полгода. В рейтинге участвуют региональные центры, проработавшие не менее 10 месяцев. В Москве нацпроект стартовал с 2022 года, поэтому столичный РЦК принял участие в рейтинге впервые и сразу же набрал самый большой балл – 8,98 из 10.
Рейтинг рассчитывается по восьми показателям, в числе которых укомплектованность штата, выполнение планов по вовлечению предприятий, обучению их сотрудников и подготовке инструкторов. Кроме того, оценивается выполнение графика по количеству завершенных проектов, а также уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК и освещение лучших практик в интернете.
По словам заместителя гендиректора Федерального центра компетенций Светланы Горчаковой, всего за полтора года столичный РЦК показал свою вовлеченность в нацпроект, профессионализм экспертов, индивидуальный подход к предприятиям и, конечно, слаженность в своих процессах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru