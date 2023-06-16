Число участников столичного нацпроекта «Производительность труда» увеличилось до 150

С января по май текущего года 37 московских предприятий заключили договоры со столицей для получения господдержки, предусмотренной нацпроектом «Производительность труда». Теперь общее количество таких компаний — 150. Об этом на полях XXVI Петербургского международного экономического форума заявила глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По ее словам, нацпроект «Производительность труда» реализуется в столице с 2022 года. Большая часть компаний-участников проекта задействованы в сфере производства — металлообработка, производство электрического оборудования, пищевых продуктов, медицинских инструментов, машин и так далее. Также ряд компаний относится к сферам строительства, транспорта и торговли. Багреева отметила, что 42 предприятия уже закончили первый этап реализации нацпроекта. Они применили инструменты увеличения производительности труда на пилотном потоке и распространяют приобретенные знания на все производство. Общий экономический эффект от их участия в нацпроекте составил более 1,5 млрд рублей, подчеркнула глава департамента.

Она также добавила, что применение новейших методик повышения эффективности производства помогает предприятиям максимально сократить трудовые и временные издержки, беречь ресурсы, уменьшать себестоимость выпускаемых товаров, тратить больше денег на модернизацию технологий и внутренние инвестиции. В частности, те участники нацпроекта, кто применил в прошлом году инструменты бережливого производства, показывают в среднем на 11% более быстрый рост выручки, чем те компании, которые пока только осваивают эти методики. Вместе с тем производственные мощности предприятий увеличились примерно на 35%, а время, затрачиваемое на рабочие процессы, и неиспользуемые запасы уменьшились на 35% и 39% соответственно, заявила Багреева.

