«Москва и Владивосток»: Кириенко назвал молодежные столицы РФ в 2024 году

Итоги конкурса, который проводился Федеральным агентством по делам молодёжи, были объявлены на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодёжные столицы: Москва и Владивосток... Но вне зависимости от результатов... вы все победители», - объявил Кириенко.

Напомним, кроме Москвы и Владивостока, за звание молодёжной столицы боролись Красноярск, Омск и Мурманск.

Согласно положениям конкурса, победителю предоставляется право на проведение мероприятий федерального масштаба, а также дополнительного грантового конкурса для молодых горожан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».