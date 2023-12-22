«Москва и Владивосток»: Кириенко назвал молодежные столицы РФ в 2024 году
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в 2024 году в России будет две молодёжные столицы, сообщает ТАСС.
Итоги конкурса, который проводился Федеральным агентством по делам молодёжи, были объявлены на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
«Мы приняли решение, что в 2024 году в России будет две молодёжные столицы: Москва и Владивосток... Но вне зависимости от результатов... вы все победители», - объявил Кириенко.
Напомним, кроме Москвы и Владивостока, за звание молодёжной столицы боролись Красноярск, Омск и Мурманск.
Согласно положениям конкурса, победителю предоставляется право на проведение мероприятий федерального масштаба, а также дополнительного грантового конкурса для молодых горожан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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