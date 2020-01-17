Москва готова к обеспечению безопасности при проведении крещенских мероприятий
В ближайшие выходные, 18 и 19 января, на территории более 400 московских храмов, церквей и монастырей будут проведены богослужения в связи с празднованием Крещения Господня. В эти же дни пройдут традиционные крещенские купания.
В целях безопасности в места проведения купаний и близлежащие территории будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками.
Всего для обеспечения правопорядка и безопасности в местах богослужений и на водоемах будут привлечены около 14 тысяч человек, в том числе 8 тысяч полицейских и росгвардейцев, 500 сотрудников МЧС и 5400 дружинников.
Тем временем в Роспотребнадзоре сообщили, что все купели, оборудованные столичными префектурами, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, передает АГН Москва.
Кроме того, в ночь на крещение будет продлена работа наземного транспорта Москвы. С ночь с 18 на 19 января 39 маршрутов будут работать до 03:00. Список маршрутов публикует Москва 24.
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