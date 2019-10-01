Москва достигла рекордного «барического дна»

Как заявил агентству ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, атмосферное давление побило рекорд, державшийся с 1954 года. По состоянию на 1 октября зафиксировано 730,6 мм рт. ст., тогда как 65 лет назад было 733 мм. рт. ст.

Ранее синоптики спрогнозировали на текущей неделе теплую погоду с осадками.

