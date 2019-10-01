Москва достигла рекордного «барического дна»
1 октября 201910:24
Первый день октября ознаменовался в Москве рекордно низким атмосферным давлением. Город, как говорят специалисты, достиг «барического дна», сообщает АГН Москва.
Как заявил агентству ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, атмосферное давление побило рекорд, державшийся с 1954 года. По состоянию на 1 октября зафиксировано 730,6 мм рт. ст., тогда как 65 лет назад было 733 мм. рт. ст.
Ранее синоптики спрогнозировали на текущей неделе теплую погоду с осадками.
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ФОТО: pxhere.com
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