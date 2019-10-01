Москва достигла рекордного «барического дна»

1 октября 201910:24

Первый день октября ознаменовался в Москве рекордно низким атмосферным давлением. Город, как говорят специалисты, достиг «барического дна», сообщает АГН Москва.

Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»

Как заявил агентству ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, атмосферное давление побило рекорд, державшийся с 1954 года. По состоянию на 1 октября зафиксировано 730,6 мм рт. ст., тогда как 65 лет назад было 733 мм. рт. ст.

Ранее синоптики спрогнозировали на текущей неделе теплую погоду с осадками.

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ФОТО: pxhere.com
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