Московскому ТЦ «Гагаринский» грозит закрытие за несоблюдение масочного режима

В торговом центре «Гагаринский» прошла проверка, в ходе которой было выявлено множество посетителей без масок. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что за нарушение масочного режима торговому центру грозит штраф до 300 тысяч рублей или закрытие на 90 суток.

По словам инспектора, подобные проверки проводятся ежедневно. Ранее посетители без масок были выявлены также в ТЦ «Атриум» и в ТЦ «Метрополис».

Ранее Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал введение QR-кодов в некоторых регионах страны нерабочей мерой борьбы с вирусом. Врач также подверг критике обязательный масочный режим.

