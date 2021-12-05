Московское метро и МЦК начали украшать к Новому году

«Мы начали украшать кассы и стойки живого общения в метро. А еще устанавливаем главные символы Нового года - зеленые и пушистые елки. С понедельника 17 елок будут радовать вас на станциях Кольцевой и смежных с ней линий», - отмечают в ведомстве.

Новогодние ели установят на станциях метро «Комсомольская», «Таганская», «Павелецкая», «Краснопресненская», «Курская», «Белорусская», «Проспект Мира», «Октябрьская», «Добрынинская», «Парк культуры» и «Киевская».

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, всего планируется украсить 56 станций метро, 26 станций МЦК (Московского центрального кольца) и МЦД (Московских центральных диаметров), а также шесть автовокзалов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице в начале декабря начнут традиционно украшать транспортную инфраструктуру к Новому году.

