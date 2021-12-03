Дед Мороз рассказал, как будет праздновать Новый год
3 декабря 202112:48
Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, как собирается праздновать Новый год. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
По его словам, он встретит праздник в кругу друзей и примет всех, кто захочет к нему прийти.
Он добавил, что самое главное, чтобы не было «ничего лишнего».
Ранее московский Дед Мороз рассказал о планах баллотироваться в президенты, отметив, что право голоса остается за избирателями.
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3 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru