Дед Мороз рассказал, как будет праздновать Новый год

Дед Мороз из московской усадьбы рассказал, как собирается праздновать Новый год. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По его словам, он встретит праздник в кругу друзей и примет всех, кто захочет к нему прийти.

Московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску

Он добавил, что самое главное, чтобы не было «ничего лишнего».

Ранее московский Дед Мороз рассказал о планах баллотироваться в президенты, отметив, что право голоса остается за избирателями.

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ФОТО: Департамент внешних коммуникаций ПАО «Галс-Девелопмент»
ТЕГИ:ПраздникНовый ГодДед Мороз
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