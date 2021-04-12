Московским водителям рекомендуют сменить резину
Стабильно теплая погода в Москве говорит о том, что автомобилистам пора менять резину, отмечают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
"В Москве установилась стабильная теплая погода, и даже ночью температура не опускается ниже нуля градусов. Значит, водители уже могут менять зимнюю резину на летнюю", - заявили "Интерфаксу" в ЦОДД.
Водителям советуют переобуваться в будние дни и прогнозируют пик визитов в шиномонтаж на майские праздники.
Как отмечают в Гидрометцентре России, во вторник и среду в Москве возможно обновление абсолютных максимумов дневной температуры, которая может подняться до 23 градусов тепла.
В четверг днем ожидается от 16 до 21 градуса тепла, в пятницу – от 13 до 18. Суббота также будет более теплой, чем обычно в эти сроки.
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