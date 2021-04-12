Московским водителям рекомендуют сменить резину

Стабильно теплая погода в Москве говорит о том, что автомобилистам пора менять резину, отмечают в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).



"В Москве установилась стабильная теплая погода, и даже ночью температура не опускается ниже нуля градусов. Значит, водители уже могут менять зимнюю резину на летнюю", - заявили "Интерфаксу" в ЦОДД.