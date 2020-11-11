Московским учреждениям культуры рекомендовали ввести регистрацию по QR-кодам

Столичным учреждениям культуры рекомендовано ввести QR-коды для регистрации сотрудников и посетителей и информирования о возможных контактах с коронавирусными больными. Соответствующий приказ департамента культуры опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Департамент рекомендует ввести процедуру регистрации в кинозалах, зоопарках, а также учреждениях, осуществляющих музейную, выставочную, библиотечную и культурно-досуговую деятельность.

Для регистрации сотрудникам и посетителям предлагают использовать специальный электронный сервис на сайте мэра и правительства Москвы или отправлять сообщение на номер 7377.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввёл новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, в московских кинозалах, театрах и на концертах число посетителей не должно превышать 25% от максимальной заполняемости.

