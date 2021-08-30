Московским школьникам 1 сентября не понадобятся ПЦР-тесты
В Москве не будут требовать от школьников, детсадовцев и учащихся техникумов проходить ПЦР-тестирование перед 1 сентября, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в детские сады, ни школы, ни в техникумы не нужны», - сказала Ракова.
При этом она напомнила, что в школы не будут пускать детей с признаками ОРВИ или температурой.
По словам заместителя мэра, в школы автоматически поступает информация о детях, контактировавших с заразившимися коронавирусом. Они также не будут допущены на занятия.
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