Московским кафе и ресторанам порекомендовали закрыть летние веранды
Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал работающим в столице кафе и ресторанам закрыть в пятницу летние веранды, сообщает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что 23 июня синоптики прогнозируют в столичном регионе ухудшение погодных условий, соответствующее предупреждение также выпустило МЧС.
«В Москве 23 июня ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град и порывы ветра до 18 метров в секунду», - указали в департаменте, призвав предприятия общепита укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты.
Ранее в МЧС заявили, что в пятницу, 23 июня, столичный регион окажется внутри атмосферного фронта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru