Московский зоопарк временно закрыли из-за погодных условий
Московский зоопарк временно закрылся для посетителей из-за плохой погоды. Об этом говорится в Telegram-канале зоопарка.
Уточняется, что решение было принято в связи с поступившим штормовым предупреждением, согласно которому в столице ожидается сильный ветер с порывами до 16-21 м/с.
«Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий. Следите за новостями и будьте осторожны», - говорится в заявлении зоопарка.
Ранее в Московском зоопарке в павильоне «Скала хищных птиц» появился представителя семейства ястребиных. Это краснокнижный бородач, или ягнятник, которого привезли из Алма-Аты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru