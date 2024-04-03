Московский зоопарк временно закрыли из-за погодных условий

Уточняется, что решение было принято в связи с поступившим штормовым предупреждением, согласно которому в столице ожидается сильный ветер с порывами до 16-21 м/с.

«Дальнейшее решение о работе учреждения будет приниматься исходя из погодных условий. Следите за новостями и будьте осторожны», - говорится в заявлении зоопарка.

Ранее в Московском зоопарке в павильоне «Скала хищных птиц» появился представителя семейства ястребиных. Это краснокнижный бородач, или ягнятник, которого привезли из Алма-Аты, сообщает RT.

