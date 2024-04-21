Московский зоопарк: вес маленькой панды Катюши превысил 20 килограммов
Живущая в Московском зоопарке панда по имени Катюша весит уже более 20 килограммов, написала в своем Telegram-канале генеральный директор учреждения Светлана Акулова.
По ее словам, вес панды на текущий момент составляет 22 килограмма. Длина туловища детеныша вместе с хвостом составляет 83 сантиметра, уточнила Акулова.
«Катюша уже достаточно боевая дама - измерять не дает, постоянно вертится и прыгает», - рассказала гендиректор зоопарка.
Панда Катюша появилась на свет в августе 2023 года. 8 марта детеныш впервые вышел в большой вольер Московского зоопарка, сообщает «Радиоточка НСН».
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