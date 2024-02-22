Reuters: Китай отправит в зоопарки США больше панд

Ранее днем представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что власти подписали соглашение с зоопарком Сан-Диего о международном сотрудничестве в области защиты больших панд. также, отметил дипломат, Поднебесная активно сотрудничает с зоопарком в Вашингтоне.

В Китае подобный жест называется панда-дипломатией. Это один из инструментов публичной политики государства, а панды считаются дипломатическим подарком, цель которого - наладить отношения между странами.

