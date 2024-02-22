Reuters: Китай отправит в зоопарки США больше панд
22 февраля 202417:11
Власти Китая приняли решение передать больше панд зоопаркам США. Об этом сообщает Reuters.
Ранее днем представитель МИД Китая Мао Нин заявил, что власти подписали соглашение с зоопарком Сан-Диего о международном сотрудничестве в области защиты больших панд. также, отметил дипломат, Поднебесная активно сотрудничает с зоопарком в Вашингтоне.
В Китае подобный жест называется панда-дипломатией. Это один из инструментов публичной политики государства, а панды считаются дипломатическим подарком, цель которого - наладить отношения между странами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru