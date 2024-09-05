Московский зоопарк с 6 сентября изменит режим работы

В сообщении говорится, что после корректировки режима работы попасть на территорию через главный вход и вход у метро «Баррикадная» можно с 8:00 до 19:00, а через вход у Детского зоопарка - с 9:00 до 19:00.

Дополнительные входы на улице Большая Грузинская будут открыты ежедневно с 10:00 до 18:00, а на улице Красная Пресня - по выходным и праздничным дням с 10:00 до 18:00.

«Терминалы и дежурные кассы на Главном входе и входе у метро «Баррикадная» работают с 8:00 до 19:00», - заключили в зоопарке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский зоопарк с начала 2024 года спас около 100 животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

