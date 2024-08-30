Спасенного в Донбассе бурого медведя Грома перевезли в Московский зоопарк
Бурого медведя Грома, спасенного в Донбассе, перевезли на городскую территорию Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.
Ранее хищник, которому около 18 лет, находился в центре воспроизводства редких видов животных.
«Первое время он будет на карантине в неэкспозиционном вольере. Ветеринары проведут комплексную диагностику его здоровья и после дадут рекомендации по уходу», — отметили в пресс-службе.
В октябре 2022 года медведя вывезли из города Кременная в Луганской Народной Республике. Гром в течение десяти лет жил на пивном заводе, о нем заботились сотрудники предприятия, однако в последние месяцы пребывания в ЛНР медведь испытывал стресс из-за звуков взрывов.
Ранее стало известно, что в Московский зоопарк переедут шесть ямальских овцебыков из природного парка «Ингилор», напоминает Ura.ru.
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