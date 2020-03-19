Московский велопрокат откроет сезон 10 апреля

Московский велопрокат заработает 10 апреля. Половина велосипедов будет доступна жителям столицы с этого числа, а полностью все станции запустят с 17 апреля. Об этом сообщает АГН Москва, ссылаясь на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Специалисты подчёркивают, что, исходя из опыта других городов мира, доступность велосипедов снижает количество передвижений на метро и наземном транспорте. А это – в условиях борьбы с распространением коронавируса – весьма актуально. При этом в Дептрансе уточнили, что оператор городского проката Москвы будет проводить дезинфекцию велосипедов. Кроме того, москвичам рекомендуют обеззараживать сиденье и руль ещё и самостоятельно.

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В августе прошлого года НСН писала, что московский велопрокат продолжает бить рекорды. Жители и гости столицы совершили более трех миллионов поездок на городских велосипедах с начала сезона. В прошлом году за аналогичный период было совершено на 700 тысяч поездок меньше. В 2019 году велосезон в Москве стартовал с открытием пунктов проката в конце апреля и длился до начала ноября.

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ФОТО: РИА Новости
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