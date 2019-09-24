Милонов предложил отбирать у автомобилистов права за нарушения ПДД на велосипеде

Главе МВД предложили лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой к Владимиру Колокольцеву обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий подчеркнул, что люди, управляющие этими транспортными средствами, юридически не являются участниками дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения, их ответственность за нарушение минимальна. Но, при этом, они нередко сами становятся виновниками различных ДТП, иногда с пострадавшими и жертвами.

Помимо этого, как подчёркивают «Известия», Милонов настаивает на том, что водительские права необходимо отбирать и у автомобилистов, которые передвигаются в нетрезвом виде на велосипеде.