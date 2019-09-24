Милонов предложил отбирать у автомобилистов права за нарушения ПДД на велосипеде
Главе МВД предложили лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой к Владимиру Колокольцеву обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий подчеркнул, что люди, управляющие этими транспортными средствами, юридически не являются участниками дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения, их ответственность за нарушение минимальна. Но, при этом, они нередко сами становятся виновниками различных ДТП, иногда с пострадавшими и жертвами.
Помимо этого, как подчёркивают «Известия», Милонов настаивает на том, что водительские права необходимо отбирать и у автомобилистов, которые передвигаются в нетрезвом виде на велосипеде.
Как напоминает НСН, ранее депутат выступил с не менее громким заявлением. Парламентарий предложил запретить несовершеннолетним на законодательном уровне делать татуировки. Свою идею он направил главе Минздрава Веронике Скворцовой.
По его словам, к нему поступают обращения от граждан, в которых те возмущаются обилием татуированной молодёжи на улицах. В связи с этим, по его мнению, необходимо запретить тату для лиц, не достигших 18-летнего возраста, сообщает Москва 24.
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