Московский суд признал законным оборотный штраф Meta почти в 2 млрд рублей

Таганский суд Москвы отклонил жалобу Meta Platforms (компании принадлежат соцсети Facebook и Instagram) на штраф 1.99 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

Компания Meta оспорила оборотный штраф почти на 2 млрд рублей

Отмечается, что суд признал законным назначение компании Meta оборотного штрафа за повторное неудаление запрещенной информации.

В декабре 2021 года российский суд наложил на IT-гигантов обороные штрафы за неудаление запрещенной информации. Google суд оштрафовал на 7,2 млрд рублей, а с Meta взыскал 1,99 млрд.

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