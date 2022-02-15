Московский суд признал законным оборотный штраф Meta почти в 2 млрд рублей
Таганский суд Москвы отклонил жалобу Meta Platforms (компании принадлежат соцсети Facebook и Instagram) на штраф 1.99 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.
Отмечается, что суд признал законным назначение компании Meta оборотного штрафа за повторное неудаление запрещенной информации.
В декабре 2021 года российский суд наложил на IT-гигантов обороные штрафы за неудаление запрещенной информации. Google суд оштрафовал на 7,2 млрд рублей, а с Meta взыскал 1,99 млрд.
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