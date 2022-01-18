Компания Meta оспорила оборотный штраф почти на 2 млрд рублей

Компания Meta Platforms, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, оспорила наложенный за неудаление запрещенной информации оборотный штраф в размере почти 2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Оборотные штрафы компаний Google и Meta достигли 5% от годового дохода

«В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказала пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

В конце декабря Мировой суд в Таганском районе Москвы признал Meta Platforms виновной в неудалении запрещенной информации согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Компанию обязали выплатить оборотный штраф в 1,99 млрд рублей, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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