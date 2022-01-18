Компания Meta оспорила оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
Компания Meta Platforms, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, оспорила наложенный за неудаление запрещенной информации оборотный штраф в размере почти 2 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«В суд поступила апелляционная жалоба», — рассказала пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
В конце декабря Мировой суд в Таганском районе Москвы признал Meta Platforms виновной в неудалении запрещенной информации согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Компанию обязали выплатить оборотный штраф в 1,99 млрд рублей, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Лавров: Москва хотела бы более конструктивных отношений с Берлином
- ФАС согласовала стоимость российского противоопухолевого лекарства «Кабатэкс»
- СМИ: Британия предоставила Украине три самолета с вооружением
- В Брянске пойдет по суд гравврач больницы, где погибли пациенты из-за поломки ИВЛ
- В «Роснефти» предложили реформировать энергорынок России
- В МИД Украины заявили, что не получали от России информации об эвакуации дипломатов
- Компания Meta оспорила оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
- Госдума восьмого созыва открыла весеннюю сессию
- Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Москве 19 января
- Кондитеры рассказали о причине роста цен на сладости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru