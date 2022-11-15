Экоактивисты облили нефтью картину Климта в музее в Вене
Два активиста природоохранного движения Letzte Generation облили нефтью картину «Смерть и жизнь» австрийского художника Густава Климта в Музее Леопольда в Вене. Об этом сообщается на странице отделения движения в республике в Twitter.
В сообщении экоактивистов говорится, что «новые нефтяные и газовые скважины - это смертный приговор человечеству».
К сообщению прилагается видео, на котором один из участников акции вылил нефть из канистры на защитное стекло картины, а вторая приклеила себя к полотну. Протестующих задержала охрана музея.
Ранее экоактивисты Letzte Generation устраивали аналогичные акции в музеях ФРГ, Австрии и Италии.
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