Московский стенд открылся на выставке Smart Nation Expo в Куала-Лумпуре

Официальное открытие стенда московского правительства на выставке Smart Nation Expo в Куала-Лумпуре, которая пройдет с 19 по 23 сентября текущего года, состоялось 19 сентября. Стенд был открыт торговым представителем в Малайзии, замминистра цифрового развития Малайзии и замглавы Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Вячеславом Мануйловым.

В ходе церемонии Москву назвали лучшим городом Земли, динамично развивающимся и воплощающим в жизнь крупные инфраструктурные проекты.

Выставка будет посвящена теме «Объединение интеллектуальных инноваций». Ее проведут в центре технологической трансформации. Предприятие обеспечивает ключевую региональную платформу для связи поставщиков новейших интеллектуальных технологий и решений с заинтересованными сторонами.

Проводившееся в прошлом году аналогичное мероприятие прошло с успехом и зарекомендовало себя в качестве крупнейшей в регионе технической выставки, посвященной умным городам, 5G, Индустриальной революции 4.0, новым приложениям и технологиям.

Гостями нынешнего мероприятия станут органы городской развития и местные органы власти, а также инвесторы, представители компаний по развитию инфраструктуры, градостроители, архитекторы, дизайнеры, операторы общественного транспорта, специалисты в сфере управления отходами, энергетики, представители ИКТ, специалисты в области безопасности и наблюдения, строители, банкиры, финансисты, разработчики и поставщики приложений.

Российские специалисты презентуют свою продукцию, примут участие в Technology talks лекториях и питч-сессиях, а также в B2B встречах.

На выставке состоится ряд мероприятий, в том числе деловая конференция по наращиванию сотрудничества между Москвой и Куала-Лумпуром в отраслях safe-city, smart и высоких технологий.

На стенде правительства Москвы представлена система экомониторинга ГПБУ "Мосэкомониторинг" Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Сегодня она насчитывает 78 автоматических станций, а также четыре специализированных метеокомплекса для контроля условий рассеяния, три передвижные экологические лаборатории и аналитическую лабораторию для анализа широкого спектра загрязняющих веществ.

В 2021 году создана Единая система мониторинга воздуха Москвы и Подмосковья. В рамках реализации проекта в ближнем Подмосковье были установлены 15 станций. Всего количество станций за 10 лет выросло с 35 до 78, учитывая подмосковные автоматические системы контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА).

Также круглосуточно ведется контроль за основными загрязняющими веществами, рекомендованными ВОЗ: оксидами азота, оксидами углерода, озоном, взвешенными частицами PM10 и PM2,5, диоксидом серы.

Кроме того, станции контролируют специфические загрязняющие вещества, выделяемые автотранспортом. В частности, вблизи Третьего транспортного кольца АСКЗА измеряют уровни 16 веществ, в частности, формальдегида, фенола, бензола, толуола, стирола, этилбензола и других. Вблизи потенциально опасных промышленных предприятий и коммунальных объектов ведется контроль диоксида серы, метана и сероводорода.

