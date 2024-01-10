Московский секонд-хенд засудили за продажу джинсов Levi's

Отмечается, что соответствующее решение было принято Арбитражным судом Москвы, удовлетворившим иск правообладателя товарных знаков Levi's, который не передавал ответчику право на его использование.

В ходе контрольной закупки были приобретены джинсы бренда, после чего американская компания потребовала взыскать с «Супер Хенда» 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Ответчик попытался объяснить продажу тем, что реализует бывшую в употреблении одежду, легально введённую в оборот, однако суд согласился с истцом, указавшим, что джинсы могли быть контрафактными, что не было проверено магазином. В итоге была назначена компенсация, правда только в 20 тысяч рублей.

Ранее Российское авторское общество предъявило иск на два млн рублей к певцу Филиппу Киркорову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

