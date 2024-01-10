Московский секонд-хенд засудили за продажу джинсов Levi's
Компания «Супер Хенд», владеющая магазином одежды секонд-хенд в Коньково, выплатит компенсацию американскому производителю одежды Levi Strauss & Co, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее решение было принято Арбитражным судом Москвы, удовлетворившим иск правообладателя товарных знаков Levi's, который не передавал ответчику право на его использование.
В ходе контрольной закупки были приобретены джинсы бренда, после чего американская компания потребовала взыскать с «Супер Хенда» 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав.
Ответчик попытался объяснить продажу тем, что реализует бывшую в употреблении одежду, легально введённую в оборот, однако суд согласился с истцом, указавшим, что джинсы могли быть контрафактными, что не было проверено магазином. В итоге была назначена компенсация, правда только в 20 тысяч рублей.
Ранее Российское авторское общество предъявило иск на два млн рублей к певцу Филиппу Киркорову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Аксаков: Цифровой рубль в 2024 году протестируют в виде соцвыплат и субсидий
- Эрдоган заявил, что конфликт на Украине привел к гонке вооружений
- В Карачаево-Черкесии после остановки канатной дороги спасли 32 человека
- Совбез Белоруссии: На Украине готовят диверсии против республики
- Баста установил рекорд «Яндекс Музыки» за счет трека из «Слова пацана»
- В Химках после аварии без тепла остались десятки домов на 19 улицах
- Украина внесла в список «спонсоров войны» американскую сеть Subway
- Московский секонд-хенд засудили за продажу джинсов Levi's
- Средний чек за тур в Египет на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей
- Российский паспорт занял 51 место в рейтинге самых привлекательных в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru