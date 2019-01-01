Московский регион в «желтом» уровне погодной опасности

Погода в Москве и Московской области 2 мая оценена синоптиками как пожароопасная. Поэтому региону присвоен «желтый» уровень погодной опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сообщает Гидрометцентр.

В четверг погода будет меняться – облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки. Температура воздуха в Москве составит 12-14 градусов, в области воздух прогреется до 9- 14 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН, какой будет погода на майские праздники.

