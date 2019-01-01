Теплую погоду с дождем пообещали москвичам на майские праздники

В первые дни мая в столичном регионе ожидается теплая погода, однако велика вероятность небольших дождей. Ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала в эфире НСН, что 1-го мая Москва и Московская область будут находиться под влиянием антициклона. Постепенно давление будет падать, и на погоду начнет воздействовать циклон, проходящий по северу европейской части России.

«В среду, 1 мая будет пока еще прохладная ночь при небольшой облачности и сухой погоде. Температура в Москве понизится до 0..+2 градусов, по области местами возможны заморозки до -3-х. Днем воздух неплохо прогреется до +14..+16 градусов в Москве, в Подмосковье до +11..+16. Ветер будет юго-восточный, восточный, скорость 5-10 м/с», — сообщила синоптик.

Влияние циклона начнется с четверга, 2 мая. Станет больше облаков, давление будет низким, возрастет вероятность осадков.

«В ночь на 2 мая местами пройдет дождь, в Москве +3..+5 градусов, по области минимальная температура 0..+5. Ветер ожидается умеренный, южный, юго-восточный. Днем в четверг +12..+14 градусов, по области +9..+14 градусов. Дождливо. В ночь на пятницу местами также дождь, ветрено, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура +6..+8 градусов в столице, +3..+8 градусов в Подмосковье. Днем давление начнет расти, порывы ветра составят до 15-20 м/с. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, в столице +15..+17 градусов, в Подмосковье +12..+17», — отметила специалист Гидрометцентра.