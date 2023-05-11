Московский производитель втрое увеличил поставки изделий для чипирования животных

Московская компания ISBC втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних питомцев, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.



Он добавил, что вся продукция проходит двухэтапную проверку на производстве, что полностью исключает брак. По словам Овчинского, на данную услугу среди горожан наблюдается повышенный спрос, и ISBC готова его покрыть. Так, в первом квартиле текущего года компания увеличила продажи изделий на 190 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Каждый RFID-микрочип содержится в индивидуальной упаковке и стерилизован сроком до пяти лет. Отмечается, что чипировать можно любое животное.



Компания ISBC одной из первых в России получила сертификацию Россельхознадзора и право от Минсельхоза на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации питомцев.



Директор департамента идентификации животных ISBC Николай Бояров рассказал, что компания производит шприцы с микрочипами с 2017 года, основываясь на опыт чипирования в зарубежных странах. Благодаря удобному формату шприца с острозаточенной иглой процесс инъекции чипа проходит для животного практически безболезненно.

