Московский производитель втрое увеличил поставки изделий для чипирования животных
Московская компания ISBC втрое увеличила поставки изделий для подкожного чипирования домашних питомцев, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он добавил, что вся продукция проходит двухэтапную проверку на производстве, что полностью исключает брак. По словам Овчинского, на данную услугу среди горожан наблюдается повышенный спрос, и ISBC готова его покрыть. Так, в первом квартиле текущего года компания увеличила продажи изделий на 190 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Каждый RFID-микрочип содержится в индивидуальной упаковке и стерилизован сроком до пяти лет. Отмечается, что чипировать можно любое животное.
Компания ISBC одной из первых в России получила сертификацию Россельхознадзора и право от Минсельхоза на реализацию пилотных проектов по учету и идентификации питомцев.
Директор департамента идентификации животных ISBC Николай Бояров рассказал, что компания производит шприцы с микрочипами с 2017 года, основываясь на опыт чипирования в зарубежных странах. Благодаря удобному формату шприца с острозаточенной иглой процесс инъекции чипа проходит для животного практически безболезненно.
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