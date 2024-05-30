Московский парк «Сказка» убрал «детские надгробия» после резонансного видео
Московский парк развлечений «Сказка» решил избавиться от композиции с «надгробиями непослушных детей», сообщает Telegram-канал организации.
Отмечается, что причиной тому стал общественный резонанс, который вызвала публикация видеоматериалов с шуточными надгробиями в интернете. У многих пользователей она вызвала «неоднозначную реакцию».
По словам представителей парка, композиция перед Домом страха просуществовала свыше двух лет, причем за все это время не было ни единого негативного отзыва. В парке подчеркнули, что сейчас ведется проработка альтернативного оформления зоны.
Видео с «детскими надгробиями» с надписями «Лез без очереди», «Мешал всем отдыхать», «Лез через ограждения» и так далее было опубликовано 29 мая.
Ранее руководство университета города Фленсбурга (Германия) приняло решение убрать из фойе учебного заведения женскую скульптуру, находившуюся там на протяжении десятков лет. Отмечается, что причиной стало недовольство уполномоченной вуза по равноправию.
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