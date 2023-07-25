Руководство университета в Фленсбурге убрало из фойе женскую скульптуру

Отмечается, что причиной стало недовольство уполномоченной вуза по равноправию. По ее мнению, скульптура сводит женственность к деторождению и плодородию и причиняет «дискомфорт» обучающимся.

На месте скульптуры установили вопросительный знак радужного цвета из пластика. Студсовет потребовал вернуть статую на место и указал на то, что каждый понимает искусство по-разному.

Ранее в Канаде установили памятник крошкам от «Читоса». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

