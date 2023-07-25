Руководство университета в Фленсбурге убрало из фойе женскую скульптуру
Руководство университета города Фленсбурга (Германия) приняло решение убрать из фойе учебного заведения женскую скульптуру, находившуюся там на протяжении десятков лет. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что причиной стало недовольство уполномоченной вуза по равноправию. По ее мнению, скульптура сводит женственность к деторождению и плодородию и причиняет «дискомфорт» обучающимся.
На месте скульптуры установили вопросительный знак радужного цвета из пластика. Студсовет потребовал вернуть статую на место и указал на то, что каждый понимает искусство по-разному.
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